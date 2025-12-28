Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal

Le vote du budget de la commune des Agnam s’est déroulé ce week-end, sans débat autour des conseillers municipaux. Au moment où leur maire Farba Ngom est dans les liens de la détention depuis près d’un an, ces conseillers municipaux venant de différents partis ont réitéré leur soutien à leur camarade, leur maire et leur ami alité et toujours résilient face aux difficultés qui entour son dossier judiciaire.







Dans la salle de délibération où s’est tenu le vote du budget de la mairie qui passe de plus de 500 millions en 2024-2025 à plus de 800 millions de francs CFA en 2025-2026 grâce au programme PRDC (Projet de Résilience et de Développement Communautaire) de la Vallée du Fleuve Sénégal, financé par la Banque Mondiale (via l'IDA). Ce programme vise à renforcer la résilience socio-économique et climatique des communautés dans le bassin du fleuve Sénégal au Sénégal et en Mauritanie, en soutenant les chaînes de valeur locales et en améliorant la gouvernance et la participation communautaire pour lutter contre la pauvreté et les défis climatiques, avec un focus sur les zones rurales de Saint-Louis, Matam et Tambacounda.







Le député maire Farba Ngom, rapporte son porte-parole, « qui a été l’absent le plus présent, a réaffirmé son engagement pour le développement de la commune et s’estime satisfait de constater la détermination des élus locaux lui manifestant constamment leur soutien".

