Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde compassion à la suite du naufrage d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine, survenu à Joal, précisément à Ngazobil, et ayant causé la mort de 12 personnes.



De la Casamance, où il séjourne depuis quelques jours, le Chef de l’État a réagi à travers un message publié sur le réseau social X (ex Twitter). Il a adressé ses pensées aux familles touchées par ce drame : « Mes pensées vont également, avec une profonde compassion, aux familles endeuillées par le drame survenu à Joal, à la suite du chavirement d’une embarcation. Nous partageons leur douleur et leur peine, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants. »

