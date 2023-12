Rétro-Musique 2023 : Ces voix qui ont sublimé le public sénégalais durant l'année...

Ex membre du groupe Maabo avec son ex mari No Face, la chanteuse Aïssata Guissé plus connue sous son nom d'artiste, Mia Guissé sort du lot et prend son avenir en main. Après la chanson "Idda" sortie en Novembre 2022, qui évoque sa douloureuse séparation, tel un oiseau en quête de liberté, la star de la musique sénégalaise, à la voix douce et envoûtante, enchaîne avec ses singles (La vie est belle) en décembre 2022, GLP (Gen Leen Paré), en avril 2023. Au mois d'avril, Mia Guissé sillonne le pays à travers sa tournée nationale "Éclosion Tour", afin de faire plaisir à ses nombreux fans. Le clip (Lonkotina) sorti au mois de novembre a été adoubé par la critique nationale. Avec un style musical urbain africain, Mia Guissé enchaîne ses succès sur le plan national et international. "Mia Éclosion" tel est le titre du prochain album de la star sénégalaise, qui promet des surprises à ses fans.



