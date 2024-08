Retour des populations en Casamance : le Général Mbaye Cissé, CEMGA, rassure...

Le chef d’état-major général des armées, le Général Mbaye Cissé était en visite de travail dans la région de Ziguinchor. Il a présidé ce 29 août une activité civilo-militaire tenue dans le village de Soucouta dans la commune de Boutoupa Camaracounda. Le général Mbaye Cissé a rassuré la population quant à la poursuite de ses actions de sécurisation pour un retour définitif des populations déplacées.



"Cette initiative d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des efforts que l’armée déploie pour accompagner concrètement et efficacement le retour des populations. La solution n’est pas de vous amener chaque année des dons, mais plutôt de créer les conditions de sécurité pour vous permettre de travailler convenablement, pour gagner votre vie. Certes le retour n’est pas facile, mais je vous rassure de notre disponibilité et celle de toutes nos unités. L’objectif ultime est que dans quelques mois, le retour des populations déplacées soit une réalité et l’État prendra toutes les dispositions", rassure le CEMGA.