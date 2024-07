« Retour de bâton » : La FSF demande aux présidents de Ligues de tenir leur AG avant l'AGO de septembre

C’est ce qu’on appelle un retour à l’envoyeur. Après la petite victoire du collectif des clubs amateurs qui ont réussi à faire reporter l’assemblée générale ordinaire de la fédération sénégalaise de football pour non-respect des délais de convocation et indisponibilité de certains documents, la FSF leur demande à son tour de se conformer aux textes.



En effet, via un communiqué rendu public ce jeudi soir, la Fédération Sénégalaise de Football a attiré l'attention de tous ses membres statutaires. Sur deux points, le premier concernant l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l'exercice 2023, qui se tiendra le 21 septembre 2024 à Dakar après que le ministre des sports a demandé à la Fsf de se conformer aux textes.



Ensuite, le communiqué indique que :

« toutes les Ligues doivent obligatoirement tenir leur Assemblée Générale Ordinaire dans les meilleurs délais et transmettre leurs procès-verbaux à la FSF. Par ailleurs, les Présidents des Ligues régionales sont priés de se rapprocher du Secrétariat Général de la FSF pour récupérer les rapports d'activités et financiers de l'exercice 2023 de la FSF à transmettre aux clubs de leur Ligue contre décharge. »



Ce préalable est donc indispensable pour permettre la tenue de l'AGO nationale de septembre 2024. Une manière de dire aux présidents de ligue, notamment au collectif des clubs amateurs de se conformer aux textes et de balayer devant leurs portes comme ils l’ont exigé de la fédération de football à travers une lettre envoyée au ministre des sports et celui de l’intérieur.