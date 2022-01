Retard de salaires des 5.000 enseignants recrutés : Abdou Faty du SELS/A engage les enseignants à perturber le système éducatif dès la semaine prochaine

La situation des 5.000 enseignants recrutés par l’État du Sénégal intrigue le secrétaire général du SELS/A. Dans tous ses états, Abdou Faty se radicalise et dénonce le retard de paiement des salaires de ces enseignants qui servent dans les zones les plus reculées du pays. Très remonté, il dit : « Lors du 9ème monitoring du vendredi dernier, le gouvernement s'était engagé à payer à nos camarades recrutés récemment leur salaire de décembre », rappelle Abdou Faty.

Le syndicaliste de se radicaliser : « à notre grande surprise, le constat est là et amer, les salaires ne sont pas payés. C'est pourquoi nous demandons à tous ces enseignants de rester chez eux jusqu'au paiement des salaires, de boycotter les cours. » Et d’ajouter : « à charge pour nos organisations dès la semaine prochaine, d'engager tous les enseignants du Sénégal vers des plans d'action de boycott des cours, de débrayages pour qu'on règle définitivement cette question ».

À l’en croire, « c'est inadmissible dans un contexte ou l'argent du contribuable est gaspillé à travers des meetings, l'argent du contribuable est jeté, l'argent du contribuable est foulé par terre et que de braves citoyens après services faits ne sont pas payés », conclut le syndicaliste.