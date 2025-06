Retard dans la délivrance des semences d'arachide : Thierno Alassane Sall appelle à des mesures correctives

Le député Thierno Alassane Sall a exprimé son inquiétude face au retard de la distribution des semences d'arachide. Il constate qu'en ce 22 juin 2025, "la mise en place des semences d'arachide n'est pas encore effective dans de nombreuses communes concernées", alors même que l'ANACIM (Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie) avait prévu un démarrage normal de l'hivernage.



De plus, se basant sur l'avis de plusieurs producteurs et experts, le député affirme que "les semences déjà distribuées ne sont pas des semences certifiées". Il cite même des vidéos montrant "des sacs de semences lestées de cailloux".



En conséquence, le parlementaire estime que "des enquêtes devraient être menées et des actions correctives prises pour éviter de compromettre la prochaine campagne agricole".