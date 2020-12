Reprise des activités sportives : L'État donne son feu vert, un huis clos total exigé.

Les activités sportives devraient bientôt reprendre sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce jeudi par le pôle Communication du ministère des sports, qui a ébruité la nouvelle suite à la rencontre entre le ministre des sports, Matar Ba et ses homologues Abdoulaye Diouf Sarr et Antoine Félix Diome respectivement ministre de la santé et de l'intérieur.



Une longue concertation à l'issue de laquelle les autorités citées se sont finalement entendues sur une formule moins stricte, mais encadrée qui permettra le démarrage prochain des diverses activités sportives professionnelles. << Le ministre des sports Matar Ba a confirmé ce jeudi la promesse du Chef de l'État de permettre la reprise des activités sportives en tenant compte des dispositions édictées par les autorités sanitaires et l'arrêté du Ministre de l'Intérieur qui vise á protéger les populations. Le Ministre des sports a donné la bonne nouvelle á l’issue d’une rencontre tenue avec les ministres de l’intérieur et de la Santé, Antoine Felix Diome et Abdoulaye Diouf Sarr >>, annoncera la cellule de communication du ministère des sports.



Ainsi, comme souligné ci-dessus, les rencontres sportives se tiendront selon des conditions prédéfinies. << Le Championnat national professionnel et le football amateur vont donc reprendre, mais à huis clos... Avec le respect strict des mesures barrières édictées par les ministres et l’ensemble des fédérations chargées de veiller à l’application de celles-ci. >>



Une bonne nouvelle pour le mouvement sportif Sénégalais sur le qui-vive depuis quelques jours. Ce, suite au communiqué du ministère de l'intérieur rappellant l'interdiction des rassemblements, notamment sur les terrains de sport.