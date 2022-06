Reportage du jour : Face aux meurtres et agressions de plus en plus fréquents, l'invulnérabilité communément appelée « TOUL », est-elle la parade ?

Durant ces dernières semaines, il a été constaté un certain sadisme dans le mode opératoire des malfaiteurs vis-à-vis de leurs victimes qui ont subi toutes sortes de sévices.



Parmi les plus récents, on peut citer les circonstances tragiques du meurtre de Kiné Gaye, poignardée des dizaines de fois avant d'être achevée par strangulation; le meurtre du jeune Oumar Diop qui a été récemment agressé par des malfaiteurs sur la VDN 3; celui d'un autre jeune, Papis Niang en l’occurrence, qui a été tué au cours d’une rixe à Mermoz...



Cette atmosphère d'insécurité a fini par créer une psychose auprès de la population qui cherche désormais, vaille que vaille, à se protéger de ces « tueurs ambulants » qui courent dans les rues. Et pour cela, recours est fait aux « gris-gris » et autres pratiques mystiques léguées par nos ancêtres, appelées « Toul ».



Un micro-trottoir a permis de jauger la détermination de certains citoyens qui croient fermement que cette méthode ancienne de protection est l’une des meilleures formes de défense.



C'est pourquoi, Dakaractu est allé à la rencontre de guérisseurs dont l'expertise en la matière est avérée. Un entretien riche en enseignements...