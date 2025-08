[Reportage] Thé chinois vs Ataya sénégalais : quand le thé transcende les frontières

La Chine et le Sénégal partagent une passion commune : celle du thé. Si les pratiques autour de cette boisson diffèrent d’un continent à l’autre, elles n’en demeurent pas moins profondément culturelles et identitaires. C’est ce que la délégation sénégalaise a pu constater lors de sa visite, le samedi 26 juillet, au musée du thé Tuocha de Xiaguan Group, situé à une heure de route de la ville de Dali, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine.





Une histoire centenaire du thé de Xiaguan Tuocha

Fondé en 1902, le musée du thé est le berceau d’un savoir-faire ancestral. Depuis plus d’un siècle, Xiaguan Group assure la fourniture de thé vers les régions méridionales de la Chine. À l’entrée, le logo emblématique en rouge et blanc attire l’attention. Selon le guide, il s’inspire d’un sceau traditionnel chinois et incarne les valeurs de l’entreprise : intégrité et progrès, reflet de son engagement envers les consommateurs du monde entier.



Autrefois, les feuilles de thé étaient compactées en galettes évoquant la forme d’un nid d'oiseau. Aujourd’hui encore, cette méthode de présentation est perpétuée, notamment pour le Pu’er, célèbre thé fermenté du Yunnan.





Une immersion gustative et culturelle

Accueillie par le maître des lieux, la délégation sénégalaise a bénéficié d’une visite guidée de plus d’une heure, suivie d’une dégustation de plusieurs variétés de thés produits localement. Parmi eux, le thé vert (Sheng Cha), au goût plus vif et non fermenté, et le thé noir fermenté (Shou Cha), plus doux et terreux. Sans sucre, bien entendu, comme le veut la tradition chinoise.



Le guide précise : « Le thé du Yunnan, à grandes feuilles, se décline en trois grandes catégories selon les zones de production : Xishuangbanna, Lincang et Pu’er. Contrairement à d’autres produits alimentaires, il n’a pas de date d’expiration. Un bon entreposage suffit à en préserver les qualités. »



Aujourd’hui, les produits de Xiaguan sont exportés dans plus d’une vingtaine de pays. L’entreprise mise aussi sur la vente en ligne via TikTok et d'autres plateformes internationales, symbole de sa modernisation.





"Ataya" sénégalais : une autre tradition du thé

Cette immersion n’a pas manqué de rappeler à la délégation une autre tradition bien ancrée : celle du thé sénégalais, ou Ataya. Au Sénégal, la préparation du thé est un rituel social à part entière. Il se décline en trois services : le premier, fort et amer (le "leweul"), le second plus équilibré, et le troisième très léger, parfois comparé à certaines infusions chinoises.



À la différence du thé chinois, le "Ataya" est préparé avec du sucre ajouté dès la cuisson, dans une ambiance conviviale souvent rythmée par des échanges entre amis ou en famille. Il est autant prétexte à la discussion qu’à la dégustation.