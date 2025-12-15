1ère audition sur le fond au Pôle Judiciaire Financier : Farba Ngom arrive en ambulance

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, est arrivé au Pôle Judiciaire Financier (PJF) dans une ambulance ce lundi où il doit faire face au juge d'instruction dans le cadre de l’affaire des 125 milliards de francs CFA de transactions supposées douteuses.



​Son état de santé est préoccupant d’après plusieurs expertises médicales qui ont jugé qu’il était incompatible avec la détention. Malgré cela, le ministère public a refusé de lever le mandat de dépôt.