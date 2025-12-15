1ère audition sur le fond au Pôle Judiciaire Financier : Farba Ngom arrive en ambulance


Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, est arrivé au Pôle Judiciaire Financier (PJF) dans une ambulance ce lundi où il doit faire face au juge d'instruction dans le cadre de l’affaire des 125 milliards de francs CFA de transactions supposées douteuses.

​Son état de santé est préoccupant d’après plusieurs expertises médicales qui ont jugé qu’il était incompatible avec la détention. Malgré cela, le ministère public a refusé de lever le mandat de dépôt.
Autres articles
Lundi 15 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sextapes, chantage et fichiers secrets : la mécanique du chantage numérique de Kocc Barma dévoilée...1115 vidéos et 18 cartes Sim

Sextapes, chantage et fichiers secrets : la mécanique du chantage numérique de Kocc Barma dévoilée...1115 vidéos et 18 cartes Sim - 15/12/2025

68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État de la CEDEAO : le Sénégal hérite de la présidence de la Commission jusqu’en 2030

68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État de la CEDEAO : le Sénégal hérite de la présidence de la Commission jusqu’en 2030 - 14/12/2025

Destruction des maisons à Tivaoune Peulh : Des habitants arrêtés alors qu’ils tentaient de porter leurs doléances à Ousmane Sonko

Destruction des maisons à Tivaoune Peulh : Des habitants arrêtés alors qu’ils tentaient de porter leurs doléances à Ousmane Sonko - 14/12/2025

[Entretien croisé] Gumede Phenias et Nadjirou Sall : « L’Afrique doit reprendre le contrôle de son agriculture »

[Entretien croisé] Gumede Phenias et Nadjirou Sall : « L’Afrique doit reprendre le contrôle de son agriculture » - 14/12/2025

[REPORTAGE] Voyage inédit au cœur des archives : immersion dans les secrets du CRDS de Saint Louis

[REPORTAGE] Voyage inédit au cœur des archives : immersion dans les secrets du CRDS de Saint Louis - 14/12/2025

Plusieurs morts après une fusillade sur une plage réputée de Sydney

Plusieurs morts après une fusillade sur une plage réputée de Sydney - 14/12/2025

[ Reportage] Le TER à l’heure de pointe : Immersion dans la vie sociale de la gare Colobane–Hann

[ Reportage] Le TER à l’heure de pointe : Immersion dans la vie sociale de la gare Colobane–Hann - 14/12/2025

Fin du marathon budgétaire 2026: les mots de remerciements du Groupe Takku Wallu à ses collègues

Fin du marathon budgétaire 2026: les mots de remerciements du Groupe Takku Wallu à ses collègues - 13/12/2025

Budget 2026: Répartition du projet de budget 2026 du MFB arrêté à 681 762 750 500 Francs CFA

Budget 2026: Répartition du projet de budget 2026 du MFB arrêté à 681 762 750 500 Francs CFA - 13/12/2025

Examen du budget 2026 : le Ministère de l’Économie présente une enveloppe de plus de 39 milliards FCFA pour soutenir la transformation économique en 2026

Examen du budget 2026 : le Ministère de l’Économie présente une enveloppe de plus de 39 milliards FCFA pour soutenir la transformation économique en 2026 - 13/12/2025

Les Prêts du Sénégal à prix « WANTEIRR », obligations en chute libre : Les prêts du Sénégal bradés sur les marchés, les inquiétudes sur la dette s’accentuent… l’alerte rouge chez les investisseurs

Les Prêts du Sénégal à prix « WANTEIRR », obligations en chute libre : Les prêts du Sénégal bradés sur les marchés, les inquiétudes sur la dette s’accentuent… l’alerte rouge chez les investisseurs - 13/12/2025

Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw

Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw - 13/12/2025

Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet

Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet - 13/12/2025

Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma

Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma - 13/12/2025

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours »

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours » - 12/12/2025

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État - 12/12/2025

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition - 12/12/2025

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe :

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe : "Il n'y a pas d'alternative à la justice, mais..." - 12/12/2025

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement - 12/12/2025

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang - 12/12/2025

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale - 12/12/2025

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes - 12/12/2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête - 11/12/2025

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… » - 11/12/2025

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2 - 11/12/2025

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie - 11/12/2025

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive - 11/12/2025

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée - 10/12/2025

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis - 10/12/2025

RSS Syndication