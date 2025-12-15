1ère audition sur le fond au Pôle Judiciaire Financier : Farba Ngom arrive en ambulance

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, est arrivé au Pôle Judiciaire Financier (PJF) dans une ambulance ce lundi où il doit faire face au juge d'instruction dans le cadre de l’affaire des 125 milliards de francs CFA de transactions supposées douteuses.
Son état de santé est préoccupant d’après plusieurs expertises médicales qui ont jugé qu’il était incompatible avec la détention. Malgré cela, le ministère public a refusé de lever le mandat de dépôt.
Son état de santé est préoccupant d’après plusieurs expertises médicales qui ont jugé qu’il était incompatible avec la détention. Malgré cela, le ministère public a refusé de lever le mandat de dépôt.
Autres articles
-
Sextapes, chantage et fichiers secrets : la mécanique du chantage numérique de Kocc Barma dévoilée...1115 vidéos et 18 cartes Sim
-
68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État de la CEDEAO : le Sénégal hérite de la présidence de la Commission jusqu’en 2030
-
Destruction des maisons à Tivaoune Peulh : Des habitants arrêtés alors qu’ils tentaient de porter leurs doléances à Ousmane Sonko
-
[Entretien croisé] Gumede Phenias et Nadjirou Sall : « L’Afrique doit reprendre le contrôle de son agriculture »
-
Plusieurs morts après une fusillade sur une plage réputée de Sydney