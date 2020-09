Reportage / Retour sur l'agression qui a coûté la vie au brillant étudiant Ahyi Joël Célestin Philippe.

Dans la nuit du samedi, vers 21 heures 30, un étudiant sénégalais répondant au nom de Ahyi Joël Célestin Philippe, a été sauvagement tué par des agresseurs.



Les faits se sont déroulés à la petite porte menant vers la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en face du Canal 4.



Accompagné de deux jeunes filles, il a été poignardé au cou et au niveau du thorax.



Ses agresseurs ont pris la fuite en escaladant le mur de la petite porte de l'Ucad, après avoir commis leur forfait.



Témoin des faits, Lamine Dia résidant au quartier Fann Hock de Dakar, revient sur le film de l'horreur. Avant de souligner que les secours ont pris un peu de retard avant d'arriver sur les lieux.



Selon El hadji Mamadou Djité, chef de quartier de Fann Hock, les agresseurs ont bien préparé leur coup.



À cet effet, Cheikh Loum étudiant à l'Université de l'entreprise AFI-L'UE invite le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye à prendre des mesures idoines pour régler définitivement le problème des cas d'agression au niveau du Canal 4. Et prie pour que les malfrats soient appréhendés le plus vite possible.



Dakaractu a effectué une descente sur les lieux pour revenir sur le film du drame...