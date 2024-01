Rentrée académique CHEDS : « Je suis convaincu que nous saurons tirer parti des compétences acquises tout au long de cette formation » (Récipiendaire)

Titulaires d'un master en sécurité délivré par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), 19 hauts cadres de l’armée, de la gendarmerie, de la police mais aussi des hauts fonctionnaires des différents ministères ont reçu leurs diplômes ce jeudi 25 janvier 2024.





Représentant des bénéficiaires, l’officier Amine Tamba promet une application sur le terrain des connaissances acquises. « Je suis convaincu que nous saurons tirer parti des compétences acquises tout au long de cette formation », précise-t-il.





La rentrée académique de la session 2023-2024 a été présidée par le directeur de cabinet du ministre des Forces Armées qui les a invités dans son allocution « à s’approprier des connaissances acquises au cours de la formation et de continuer à enrichir leurs connaissances. Ils doivent continuer à s’approprier de ces connaissances et de les appliquer où ils sont », dixit Mady Bathily.

Le thème de cette année porte sur les réponses diplomatiques aux menaces sécuritaires dans le Sahel...