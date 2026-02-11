Violences à l’UCAD : Les étudiants interpellés progressivement libérés


Les étudiants arrêtés lors des affrontements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) sont en train d’être progressivement libérés, selon l’un de leurs avocats. Sur les 109 étudiants auditionnés à la Sûreté Urbaine de Dakar après les incidents qui ont endeuillé le campus universitaire, seuls trois ne seront pas remis en liberté, a précisé le conseil.
 
Les auditions, qui avaient repris ce matin à 11 heures, touchent désormais à leur fin. Les étudiants interpellés, initialement placés au commissariat du Point E avant d’être transférés à la Sûreté Urbaine, ont bénéficié de l’assistance juridique gratuite de l’Association des Jeunes Avocats du Sénégal (AJAS).
 
Dès hier, une trentaine d’étudiants ont été assistés par l’AJAS, qui a poursuivi son accompagnement tout au long de la journée dans une « logique sociale », selon les termes de l’association.
Mercredi 11 Février 2026
