Méouane - Forum de dialogue "entreprise-territoires" : Instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les populations et les Ics...

En effet, après les manifestations qui ont été organisées il y a quelques années par les populations environnantes, bloquant ainsi l'accès au site en y érigeant des barricades, la première édition initiée en 2025, avait été une occasion de décliner les ambitions de l'administration territoriale, par le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, relativement à l'amélioration de la cohabitation entre les Ics et les populations locales. "Que ce forum puisse poser les véritables débats, les véritables questions qui gangrènent le développement de notre localité [...]. Et la préoccupation majeure pour nous c'est comment installer les populations dans un cadre de vie adéquat, c'est-à-dire quitter le bien-être pour aller vers le mieux-être, c'est notre préoccupation", avait-il déclaré.

Et pour ce présent forum, l'adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, a rappelé qu'il s'agit d'un " cadre de dialogue qui intervient dans un contexte marqué par le développement des activités des ICS, mais aussi dans un contexte marqué par un développement croissant en terme d'accroissement des populations dans l'arrondissement de Méouane d'où l'importance de se retrouver autour de l'essentiel et de partager sur des questions essentielles liées notamment à la prise en compte des préoccupations des populations environnantes en l'occurrence les préoccupations des communes de Méouane, de Taïba Ndiaye, de Darou Khoudous, de Pire, entre autres. Et que ces préoccupations puissent être prises en compte par les industries chimiques du Sénégal[...]. L’activité qui nous réunit aujourd’hui est une occasion de mener une large concertation afin : d’instaurer un dialogue franc, régulier et transparent entre l’Entreprise et ses parties prenantes ;