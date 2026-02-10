Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow met Ousmane Sonko face à ses promesses

Lors du point de presse de la FDR, Abdou Mbow a interpellé publiquement le Premier ministre Ousmane Sonko sur une déclaration passée relative à la criminalisation de l’homosexualité.



Selon le responsable politique, Ousmane Sonko avait affirmé, avant son accession au pouvoir, que la première loi qui serait votée à l’Assemblée nationale concernerait la pénalisation de l’homosexualité. « Aujourd’hui, c’est lui qui est aux responsabilités », a insisté Abdou Mbow, estimant que le débat devait désormais s’adresser directement au chef du gouvernement et non à d’autres acteurs politiques ou institutionnels.



Dans un ton offensif, Abdou Mbow s’est interrogé sur le silence actuel des autorités sur cette question, demandant explicitement au Premier ministre de s’expliquer sur l’état d’avancement de cet engagement. « Où en est cette promesse ? », a-t-il lancé, évoquant une contradiction entre les discours d’hier et la réalité de l’exercice du pouvoir.

