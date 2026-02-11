TOUBA – Trois diplomates européennes en visite dans la cité religieuse

La cité religieuse de Touba a accueilli la visite simultanée de trois représentantes diplomatiques européennes : Judita Bas, cheffe de mission de la Pologne, Laure Huberty, ambassadrice du Luxembourg, et Catharina Cappeline, ambassadrice de Suède.



Les diplomates se sont rendues à l’université Cheikh Ahmadoul Khadim, où elles ont exprimé leur admiration pour la qualité des services offerts ainsi que pour le riche patrimoine religieux et culturel de la ville. Elles ont également salué les valeurs du Mouridisme, jugées « impressionnantes ».



Au cours de leur déplacement, des échanges ont porté sur des perspectives économiques, renforçant l’intérêt des partenaires européens pour la cité fondée par Cheikh Ahmadou Bamba.