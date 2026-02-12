CROUS de Ziguinchor: Le restaurant fermé jusqu’à nouvel ordre

Malgré les appels au dialogue et au sens de la responsabilité, un groupe d’étudiants a poursuivi l’organisation de Journées Sans Ticket (JST), notamment ce matin lors du petit-déjeuner, perturbant ainsi le fonctionnement normal du service de restauration.



Dans un communiqué, la Direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales de Ziguinchor (CROUS/Z) dit constater que les conditions nécessaires à l’exploitation régulière du restaurant universitaire ne sont plus réunies. En conséquence, le restaurant du campus de Ziguinchor est fermé jusqu’à nouvel ordre, avec effet immédiat.



Les opérations de codification sont également reportées à une date ultérieure, car la situation actuelle ne permettant pas d’en assurer la tenue dans des conditions normales. La Direction du CROUS/Z réaffirme son attachement au dialogue et appelle à un retour rapide au respect des règles régissant les services sociaux universitaires.