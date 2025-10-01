Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal

La Fondation Endeavour a organisé ce samedi sa Rentrée Solidaire simultanément sur son site de Sabodala-Massawa et au sein de son bureau de Dakar.







Cette activité annuelle dans le cadre de la la Rentrée Solidaire illustre l’engagement du Groupe Endeavour, à travers sa Fondation, en faveur de l’éducation, de l’égalité des chances et du développement humain. Véritable moment fédérateur, elle réunit les collaborateurs du Groupe, les communautés locales et les partenaires institutionnels autour d’un même objectif : investir dans les générations futures.







À cet effet, Djaria Traoré, Vice-Présidente Exécutive, Opérations et ESG a indiqué que « la rentrée scolaire est un moment fort pour les familles, mais aussi une source d’inquiétude, surtout en milieu rural face aux charges financières. Pour la Fondation Endeavour, c’est plus qu’un moment symbolique : c’est l’occasion de réaffirmer un principe très clair – ne laisser personne de côté. »







Trois programmes, une ambition







Depuis son lancement en 2022, la Rentrée Solidaire a accompagné plusieurs centaines d’enfants et de jeunes au Sénégal, de la petite enfance jusqu’aux études supérieures, à travers trois programmes structurants notamment : les « Pépites d’Or ». Ce programme permet chaque année, à la Fondation Endeavour de mettre à l’honneur les enfants de collaborateurs ayant obtenu un diplôme (CEPE, BEPC, BAC). Ces lauréats reçoivent un accompagnement scolaire et des dotations en matériel pour soutenir leur réussite. En 2025, 165 enfants ont été récompensés au Sénégal, portant à 462 le nombre de bénéficiaires depuis 2022.







Le programme « Jeunes Filles en Scolarité » sera développé pour prévenir le décrochage scolaire, notamment en milieu rural, la Fondation Endeavour attribue des bourses de quatre ans à de jeunes collégiennes issues de ses zones d’impact. En 2025, 20 jeunes filles ont été accompagnées, portant à 37 le nombre de bénéficiaires depuis 2022.







Enfin, « Élites de demain » devra permettre aux étudiants les plus prometteurs issus des communautés hôtes de combiner bourses universitaires couvrant l’intégralité des frais et stages au sein des mines du Groupe. Lancé en 2022 au Sénégal, il bénéficie aujourd’hui à 46 étudiants, dont 4 sénégalaisoriginaires des villages proches de Sabodala, inscrits dans des universités de renom au Sénégal et au Ghana.

