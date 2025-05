L'association des anciens élèves du lycée Kennedy a accompli un véritable tour de force en métamorphosant leur ancien lieu d'études en un centre d'excellence éducative. Avec une mise de fonds évaluée à plusieurs millions d'euros, ils ont doté les salles de classe de vidéoprojecteurs, microscopes, écrans de projection et d'équipements de laboratoire ultramodernes, facilitant ainsi la compréhension des leçons par les élèves et l'exécution d'expériences concrètes. Outre la réhabilitation des édifices, des salles de classe ont été érigées, des pupitres installés, des sanitaires aménagés et des ventilateurs ajoutés. Cette action tangible a favorisé l'amélioration des conditions d'éducation et a même mené à une hausse spectaculaire des résultats scolaires, avec un taux de réussite de 70 % pour une école publique. Le président de l'association a manifesté sa fierté d'avoir accompagné l'école pendant plus de dix ans, soulignant la nécessité de maintenir une coopération avec l'administration et l'État afin d'améliorer le système éducatif. Cette action concertée, appuyée par des partenaires et des responsables locaux, démontre que quand la communauté se regroupe en faveur de l'éducation, les résultats surpassent les prévisions.