Remise de contrat à l'ARSM : 100 agents de sécurité insérés dans le marché de l'emploi

Face aux défis que constituent le chômage et le sous-emploi des jeunes, le Gouvernement à travers l'Agence Nationale pour la promotion de l'emploi des Jeunes (ANPEJ), avec l’appui des partenaires techniques et financiers comme le Programme Migration pour le Développement de la coopération Allemande et l'entreprise AXESS, ont procédé à la remise de contrat de 100 agents de sécurité et sûreté.



Ce programme financé par le gouvernement allemand GIZ / PME avec son programme "Réussir au Sénégal", met le curseur sur l'entrepreneuriat en vue de freiner le taux de chômage qui augmente de jour en jour et aussi faciliter une insertion rapide dans le monde du travail



Ces anciens militaires qui ont déjà reçu leur contrat (CDI, CDD et Stages), auront l'occasion d'entamer une nouvelle étape de leur vie grâce à ce programme.



À noter aussi que l'ANPEJ ainsi que les autres partenaires s'engagent désormais à renforcer la capacité des jeunes Sénégalais à travers le travail indépendant dans le but de créer davantage d’opportunités d’emploi...