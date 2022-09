Remaniement : En poste depuis 2014, le ministre des sports, Matar Ba, a été remplacé par Yankhoba Diattara…

Après huit ans de bons et loyaux services, Matar Ba, le maire de Fatick et ministre des sports depuis le mois de juillet 2014 a été emporté à la surprise générale, par le remaniement ministériel de ce samedi 17 septembre.



En effet, par la voix du secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, il a été annoncé la nomination de Yankhoba Diattara comme le nouveau dirigeant du sport sénégalais, en lieu et place de Matar Ba. M. Diattara quitte le ministère de la télécommunication et de l'économie numérique, pour rejoindre un tout autre domaine.



Pour rappel, Matar Bâ avait pris ses fonctions en remplacement de Mbagnick Ndiaye. Le désormais ex patron du sport sénégalais laisse derrière lui beaucoup de chantiers en cours d'exécution et surtout une équipe nationale du Sénégal en route vers un mondial Qatar 2022 décisif. Des chantiers qui seront désormais sous la main de Yankhoba Diattara…