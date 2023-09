Remake de la finale 2019 contre l’Algerie : Le onze probable d’El Tactico… A.Seck, Niakhaté et Abdou Diallo en ballotage !

Il devrait y avoir du jeu mais aussi beaucoup de duels sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce mardi à l’occasion des retrouvailles entre Lions de la Teranga et fennecs Algériens (19h00 gmt.) Rarement une affiche amical aura suscité autant d’attente entre les vainqueurs de la CAN 2019, l’Algérie, et le champion d’Afrique en titre, le Sénégal. « Ce sera un gros match mais il n’y aura aucune revanche à prendre sur l’Algérie. Si on regarde de 𝟮𝟬𝟭𝟵 à aujourd’hui, l’équipe du 𝗦é𝗻é𝗴𝗮𝗹 est au dessus de celle d’Algérie. Mais on devra le prouver sur le terrain » faisait comprendre le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissè, ce lundi, en conférence d’avant match.



Justement, à quelle équipe faudra-t-il s’attendre pour défier les fennecs ? Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changement dans le onze de départ de Aliou Cissé. Les grands changements sont attendus au niveau de la défense avec le retour d’Edouard Mendy dans la cage à la place de Mory Diaw qui était au poste contre le Brésil. Devant lui, le capitaine Kalidou Koulibaly devrait être associé avec Moussa Niakhaté même si Abdoulaye Seck pourrait être la petite surprise du chef. Sur le côté droit Sabaly sera finalement apte à démarrer alors que Ismaël Jakobs pourrait être challengé par Abdou Diallo qui a retrouvé du temps de jeu depuis son transfert au Qatar.



Il ne faudra pas s’attendre à beaucoup de réformes dans la composition de l’entre jeu, le trio Pathé Ciss en sentinelle, Pape Matar Sarr en milieu relayeur droit et Gana Gueye et milieu gauche vont assurer le premier rideau défensif. Avec le forfait de Boulaye Dia, blessé, Nicolas Jackson, l’homme en forme du moment, va se charger de concrétiser les actions offensives. Enfin, Sadio Mané et Ilimane Ndiaye seront alignés dans les couloirs, pour tenter de bousculer la défense des fennecs.



Rappelons que dans les affrontements directs, l’Algérie est invaincue depuis 8 matchs (TCC) contre le Sénégal. L’Algérie n’a pas perdu depuis 5 matchs de suite (TCC) tout remportant 8 de ses 11 derniers matchs (TCC) contre les Lions.





Le 11 probable de l’équipe du Sénégal face à l’Algérie :



Gardien : Édouard Mendy



Défenseurs : Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismaël Jakobs



Milieux de terrain : Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Gana Gueye



Attaquants : Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson