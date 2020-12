Relance économique : Le Tourisme, un vecteur sur lequel compte le président Macky Sall.

Le président de la République a présidé ce mercredi, le traditionnel conseil des ministres. Comme chaque semaine, il a interpellé ses ministres sur les questions saillantes et sur lesquelles il compte particulièrement s'investir, surtout dans ce contexte de relance de l'économie sénégalaise. L'un des secteurs qui compte le plus pour le Président de la République, est le Tourisme.



En effet, dans la perspective de la relance économique, notamment avec le déploiement du Plan d’Action Prioritaire Ajusté et Accéléré (PAP2A), le Président de la République encourage la reprise et l’intensification des activités économiques sur l’ensemble du territoire national, en particulier au niveau des sites de production (artisanale et industrielle) et des zones touristiques.

C'est ainsi que sur la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’État indique toute l’importance qu’il accorde à la stabilité sociale, mais également à la relance du secteur du tourisme.



Dans ce cadre, il a demandé au Ministre du Travail, en relation avec le Ministre du Tourisme et les partenaires sociaux, de consolider le dialogue permanent entre toutes les parties prenantes afin de protéger les droits des travailleurs du secteur hôtelier durant cette période difficile, liée à la pandémie de la Covid-19.



Ce dernier conseil des ministres de l'année 2020, sera l'occasion pour le Président de la République d'engager le gouvernement, les ministres en charge du Travail, de l’Economie et du Tourisme notamment, à initier la conclusion d’un « Pacte de stabilité sociale » dans le secteur du Tourisme, secteur qui doit jouer un rôle majeur dans la relance économique.