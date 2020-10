Relance de l’économie nationale- PAP2A : Un niveau d’investissement attendu autour de 14 712 milliards FCFA.

Dans une note rendue publique, l’Alliance Pour la République (APR) se félicite de l’initiative présidentielle, portant sur l’ajustement et l’accélération du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) qui devra permettre à notre pays de renouer avec la trajectoire initiale du Plan Sénégal Émergent (PSE) de consolider les acquis et de hâter sa marche vers l’émergence en 2035. Consciente que les nouveaux défis nés de la crise portent en même temps, les germes d’un véritable développement endogène, porté par un Secteur Privé fort, avec l’implication de tous les acteurs, l’Alliance Pour la République lance un appel à toutes les forces vives de la nation en général et au secteur privé en particulier, pour accompagner la stratégie de réduction de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur à travers une industrialisation durable et inclusive, mais aussi l’accélération de la réalisation de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, la consolidation de la protection sociale et l’équité territoriale et enfin la promotion d’un Secteur Privé national fort.



Par ailleurs, elle a rappelé que le PAP 2 aurait dû s’établir à 11 260 milliards du fait de la COVID-19, mais grâce à une politique hardie de promotion du secteur privé et la vision d’un Sénégal de tous et d’un Sénégal pour tous de SEM le Président Macky SALL, le niveau d’investissement attendu tourne autour de 14 712 milliards FCFA.

Dès lors, l’APR exprime son soutien total au Gouvernement pour la finalisation des réformes majeures qui permettront à notre pays de consolider la compétitivité et l’attractivité de son économie et engage les pouvoirs publics, ministères sectoriels et agences de l’État, à assurer un suivi rigoureux de l’exécution des projets et réformes phares du PAP 2A du PSE, et d’en assurer une évaluation périodique de leur état d’avancement.

En vérité, au-delà des projets structurants du PAP 2A, lit-on toujours sur la note signée par le Porte-parole national Seydou Guèye, cette nouvelle séquence ouverte par le Président Macky Sall vise à renforcer la capacité de résilience de notre pays et à transformer son potentiel, pour un développement endogène, dans un contexte mondial marqué par une récession économique généralisée, indique l'Alliance pour la République qui se réjouit de l'attention particulière qui sera accordée aux secteurs de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, à la promotion des plateformes industrielles, à la transformation digitale, au tourisme et aux transports aériens, à l'urbanisme, à l'habitat et à la protection sociale.