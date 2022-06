Réhabilitation de LSS et de quatre autres stades… : Matar Ba lance officiellement le démarrage des travaux pour un coût global de 40 milliards FCFA

Le top départ officiel du projet de réhabilitation de quatre stades de football a été donné ce mardi après-midi par le ministre des sports, Matar Ba.



Un vaste programme de rénovation des structures sportives, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise. Si la durée exacte des travaux n’a pas été dévoilée, les chantiers devraient être livrés dans les meilleurs délais si l'on en croit les deux parties engagées.



En effet, ce projet de réhabilitation des stades Léopold Sédar Senghor (Dakar), Ely Manel Fall (Louga), Aline Sitoë Diatta (Ziguinchor) et Lamine Guèye de Kaolack pour un coût de 40 milliards de FCFA dont 20 destinés à LSS. L’entreprise China Construction Engrg Corp Ltd aura entre autres structures (China architecte DesignResearch Group CO…), la charge desdits chantiers déjà lancés selon les assurances du ministre des Sports.



D’ailleurs, Matar Ba n’a pas manqué de féliciter cette ancienne et fructueuse collaboration qui a permis le financement de ce projet par la Chine, par le biais de l’agence de la coopération économique internationale du ministère du commerce de la république populaire de Chine. Ces réhabilitations réparatrices ont pour objectif de rétablir la fonctionnalité de ces stades, des équipements et installations existantes afin de répondre aux besoins des populations, a confié le ministre sous la présence effective de l’ambassadeur de Chine au Sénégal.



Construit avec l’aide de la Chine en 1985, le Stade LSS va faire peau neuve avec la réhabilitation et le renforcement de la structure principale, la reconstruction de la charpente de la tribune, la réparation de la tribune et l’installation de 60.000 sièges, un terrain d’athlétisme de niveau 1 (normes IAAF), un nouveau système d’éclairage, un nouvel écran d’affichage, une climatisation et une aération mise à niveau, la modernisation des terrains extérieurs de basket, handball, mini foot etc…