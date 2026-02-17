Vinicius Jr victime d’une insulte raciste lors de Benfica-Real Madrid

Le choc de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid a été marqué par un grave incident raciste à la 50e minute de jeu, impliquant l’attaquant brésilien Vinicius Jr et l’Argentin Gianluca Prestianni.



Tout avait pourtant bien commencé pour le numéro 7 madrilène, auteur d’un but de toute beauté. Récupérant le ballon sur le flanc droit, il a éliminé Dedic avant de rentrer dans l’axe et de déclencher une frappe du droit qui a terminé sa course en pleine lucarne, laissant le gardien Trubin sans réaction. Une réalisation de grande classe, célébrée avec enthousiasme par le Brésilien, qui s’est élancé vers le poteau de corner pour y effectuer sa danse habituelle un geste qui lui a valu un carton jaune de la part de l’arbitre.



C’est au moment de regagner sa position que l’incident s’est produit. Gianluca Prestianni, maillot devant la bouche, a murmuré quelques mots à Vinicius Jr. Le Brésilien a alors immédiatement interpellé l’arbitre français François Letexier, lui rapportant avoir été traité de “singe” par le joueur argentin, comme en témoignent les images captées par les caméras.

Letexier a aussitôt déclenché le protocole antiracisme, entraînant une suspension du match d’environ huit minutes. Faute de preuves tangibles, l’arbitre s’est néanmoins trouvé dans l’impossibilité de prendre des sanctions immédiates. Visiblement ébranlé, Vinicius s’est entretenu avec Arbeloa et Mourinho en bord de terrain et a dans un premier temps refusé de reprendre la partie, avant d’être finalement convaincu de poursuivre la rencontre.



Un épisode qui vient une fois de plus ternir le football européen, et raviver le débat sur la lutte contre le racisme dans les stades.