Coopération artistique Sénégalo-Luxembourgoise : MamJRassoul, Adee et Serge Tonnar unis autour de « La même destination »

Une collaboration musicale inédite vient de voir le jour entre le Sénégal et le Luxembourg. Les artistes Serge Tonnar, MamJRassoul et Adee ont présenté, ce lundi 16 février, leur projet commun intitulé « La même destination », lors d’une rencontre organisée à l’Ambassade du Luxembourg au Sénégal, en présence de l’ambassadrice Laure Huberty.



Artiste engagé au Luxembourg, Serge Tonnar raconte que cette collaboration est née presque par hasard. « Je suis artiste, auteur, compositeur et interprète luxembourgeois. En vacances au Sénégal, j’ai fait la connaissance de mes deux amis musiciens sénégalais, Mam J Rassoul et Adee. »



C’est en découvrant, dans un guide, l’existence d’un artiste engagé basé à Nianing qu’il décide de prendre contact via les réseaux sociaux. « Il y a eu un déclic et on a commencé à travailler ensemble. C’est la même chose avec Adee que j’ai rencontré à travers une amie luxembourgeoise. »



De cette rencontre est née la chanson « La même destination », fruit d’une réflexion commune. « On a réfléchi sur ce qui nous unit tous dans la vie et on s’est rendu compte qu’on a tous la même destination. On peut interpréter cela à plusieurs niveaux. »



Pour Mamadou Diop, alias MamJRassoul, reggaeman originaire de Nianing, cette collaboration s’inscrit dans une dynamique naturelle. « C’est une collaboration naturelle, qui nous permet de créer un pont entre le Sénégal et le Luxembourg. C’est une passerelle culturelle. La musique a le pouvoir de réunir et de rassembler. »



Bien que profondément ancré dans le reggae, l’artiste affirme ne pas se limiter à un seul registre. « Mon style, c’est le reggae, mais cela ne me bloque pas d’aller surfer ailleurs. Pour moi, la musique n’a pas de frontières. »



La chanson est ainsi classée dans la world music, mêlant différentes influences musicales et linguistiques, entre wolof et sonorités européennes.



Les artistes soulignent également la dimension sociale de leur projet. Au-delà de la création musicale, ils mènent des actions humanitaires, notamment à travers des dons de poubelles dans des écoles, pour sensibiliser à la propreté et à la protection de l’environnement. « La collaboration n’apporte que du bonheur. Nous avons appris l’un de l’autre. Deux cultures différentes se rencontrent, et cela enrichit notre musique et notre vision du monde », a conclu MamJRassoul.



Avec la chanson « La même destination », les trois artistes entendent ainsi porter un message universel d’unité, de solidarité et d’ouverture, démontrant que la musique demeure un puissant vecteur de dialogue interculturel.

