Réforme dans la fonction publique : « On reste beaucoup sur l’ancienneté, mais on travaille peu sur l’efficacité et la performance dans la fourniture d’offres de service public » (député Seydou Diouf).

Intervenant à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public, ce 6 décembre, le député Seydou Diouf, président de la commission des finances et du contrôle budgétaire, a plaidé pour des réformes au sein de la fonction publique pour un renouveau du service public.



« Il y’a lieu de repenser notre système de notation au sein de la fonction publique. On reste beaucoup sur l’ancienneté, mais on travaille peu sur l’efficacité et la performance dans la fourniture d’offres de service public », a confié le parlementaire qui s’adressait à la plénière en présence du ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, Mariama Sarr.



À le croire, la réforme budgétaire demeure une alternative pour mutualiser les services de l’État.



« Est-ce qu’il ne faudrait pas à l’échelle de nos territoires aller vers une mutualisation des services par niveau de compétences et par domaine d’activités. Je pense que si on le faisait, on aurait pu engranger le maximum de compétences possible dans une direction régionale forte », dira le parlementaire.