Réforme constitutionnelle en Russie : Poutine en route vers un 5e mandat?

Enpêché par la constitution de se représenter pour 2024, le président Russe pourrait bien, finalement être candidat. En plein débat sur la réforme constitutionnelle voulue par le président russe, un député du parti au pouvoir a émis un amendement allant dans ce sens.

En effet, depuis plusieurs semaines, Vladimir Poutine cherche à modifier le système politique russe avec cette réforme.



Ainsi, le parlement russe jouerait un rôle plus important dans la formation du gouvernement, et ce serait désormais les députés qui choisiraient le Premier ministre qui est jusque là, choisi par le président.

Par ailleurs, cette réforme se veut aussi sociétale dans la mesure où le président russe souhaite y inclure une mention sur "la foi du peuple russe en Dieu". Dans ce sens, Poutine fera allusion à l'interdiction du mariage homosexuel.



"Un mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Pour la famille, cela peut être légérement different, mais c'est une idée qui doit être soutenue...", dira le président Poutine.



Il faut souligner que ces changements sociétaux peuvent être un moyen de convaincre l'opinion, pour l'heure peu favorable à cette réforme qui, par ailleurs doit être validée par un référendum lors d'un vote national le 22 Avril prochain.