Reforestation et reconstitution des écosystèmes : l’ASERGMV a désormais accès à 2 satellites

L’ASERGMV se lance dans l’application de la technologie moderne permettant de collecter des données satellitaires pour une étude visant à comprendre les éléments techniques de déforestation au Sénégal afin de développer une approche appropriée de reforestation.



En collaboration avec le Laboratoire Remote Sensoring de Ben Gourion University d’Israël, l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV), encadrée par des universités et centres de recherche du Sénégal, a désormais accès aux satellites Sentinel-2 de l’Agence Spatiale Européenne et à Vénμs (satellite Franco-Israélien) pour l’étude des sols (température, humidité, perméabilité, capacité de rétention d’eau, caractéristiques des sols etc...), afin de développer des modèles de reforestation et de reconstitution des écosystèmes...