Rationalisation des dépenses : « Macky Sall est le champion dans ce domaine… » (Abdou Mbow)

Lors du point de presse organisé ce jeudi, l’Alliance pour la République a « déchiré » le plan de redressement de l’actuel gouvernement estimant que « c’est une politique d’appauvrissement » de la population.
Mais pour le porte-parole adjoint Abdou Mbow, cette stratégie de rationalisation chantée par le régime de Diomaye Faye n’est pas comparable à celle de Macky Sall qui, selon les dires du député à la 15e législature, en 18 jours a commencé à produire ses résultats. Dans cette intervention, Abdou Mbow énumère les premières mesures dans le cadre de la rationalisation des dépenses initiées par l’ancien président Macky Sall en avril 2012.
