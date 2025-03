Rareté des clients et des produits, flambée des prix : vendeurs et clients dénoncent la situation économique et interpellent le nouveau régime

Pendant le Ramadan, la consommation de certains produits alimentaires augmente considérablement dans les ménages. Des denrées telles que la viande, le poulet, le poisson, le riz, l’huile et le sucre sont particulièrement prisées par la population. C’est dans ce contexte que DakarActu s’est rendu au marché Castors pour recueillir des témoignages et mieux comprendre la réalité sur le terrain.



Interrogés, clients et vendeurs pointent du doigt une situation économique difficile. Certains évoquent la rareté des produits, tandis que d’autres dénoncent la hausse des prix et la conjoncture actuelle. Pour eux, les ménages manquent de moyens pour se ravitailler correctement. Face à cette précarité, ils interpellent le nouveau régime, estimant que les temps sont devenus plus durs qu’auparavant.