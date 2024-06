Rapports accablant des pontes de l’Apr / le parlementaire de la diaspora de l'Apr regrette et préconise le remboursement jusqu’au dernier centime …

Les publications des rapports des corps de contrôle ont révélé des gestions calamiteuses de certains responsables du régime de Macky Sall. Des rapports accablants qui ont alimenté les débats au Sénégal. Les responsables de l’Apr sont restés muets devant la publication de ces rapports. Et Mor Kane, responsable de l’Apr à Ngaye, rompt le silence pour donner son point de vue. Il estime qu’ils ont tous déconné. « Le président Macky Sall avait tout fait pour que ces rapports ne soient pas publiés. Ils ont déconné sur toute la ligne. Les rapports sont catastrophiques. C’est inadmissible » dit-il.



le parlementaire de la diaspora de l'Apr prône le remboursement de l’intégralité de l’argent détourné. « Si c’est ce qui l’en est, ils doivent tous payer parce que c’est l’argent du contribuable. En plus, ils ne doivent plus bénéficier de postes de responsabilité dans ce pays, les envoyer en prison n’a pas de sens mais ils doivent tout rembourser » avise le parlementaire fou de rage contre les responsables de son parti.