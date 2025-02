Rapport de la Cour des comptes : « Le Sénégal est dans l’œil du cyclone » (PIT)

Le Secrétariat du Comité Central du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) estime que le récent « Rapport de la Cour des Comptes » est utilisé à des fins obscures et ne fera « qu’accentuer les tensions et saper la confiance des partenaires ». Dans un communiqué signé ce mardi, le PIT décrit « un Sénégal qui est bel et bien dans l’œil du cyclone ». Toutefois, il considère que des solutions existent.



La première relève du bon sens : « Le gouvernement doit descendre de son piédestal, accepter d’engager un dialogue avec les travailleurs, leurs organisations et, plus largement, avec l’ensemble des citoyens sénégalais, pour rechercher les meilleures réponses aux problèmes actuels. »



La deuxième est tout aussi évidente : « Le gouvernement doit réduire le train de vie de l’État en commençant par la Présidence de la République, la Primature, l’Assemblée nationale et les nombreuses agences budgétivores, dont certaines sont de surcroît inutiles. »



Enfin, une troisième solution s’impose selon le comité : « La reddition des comptes, nécessaire et opportune, ne doit pas être détournée en règlements de comptes, au risque de transformer le pays en une zone de non-droit et de tension permanente. »