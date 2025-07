Rapport de Développement Durable 2024: Le président du conseil départemental de Saraya magnifie les efforts de SGO et livre ses doléances

Moussa Danfakha, président du Conseil départemental de Saraya, a magnifié les efforts du Groupe Endeavour Mining et Sabodala Gold Operation (SGO) qui ont présenté ce lundi le rapport de développement durable au Sénégal pour l’année 2024.







Toutefois, malgré les efforts consentis dans la région de Kedougou, SGO est invité à orienter certains projets de développement vers plus d’efficacité et pour toucher le plus de population. Parallèlement, un appel a été lancé par Moussa Danfakha à l’État du Sénégal pour une révision du code minier, déjà obsolète et inadapté aux réalités.