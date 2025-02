Rapport ITIE 2023 Les comptes et décomptes de la SOMIVA

L’initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal (ITIE) a sorti son rapport sur l’exercice de l’année 2023 en fin décembre 2024. Le rapport 2023 nous renseigne sur l’essentiel des activités des sociétés du secteur extractif du Sénégal parmi lesquelles, la société minière de la vallée du fleuve (SOMIVA). Cette dernière, exploitant depuis 2011 la grande mine de phosphates de Ndindory (Matam) nous intéresse particulièrement ici, objet de cet article. Pendant que les populations impactées de la mine de phosphates de Ndindory sont méprisées dans leurs revendications légitimes notamment sur les impenses, les redevances minières, les risques environnementaux et la santé publique depuis plus de 14 ans d’exploitation, il va s’agir, à la lumière dudit rapport, de rendre compte sur le chiffre d’affaires de la SOMIVA et de se questionner sur ses réalisations envers les collectivités d’accueil.







La production annuelle déclarée par la SOMIVA en année 2023

En 2023, la SOMIVA, exploitant le phosphate naturel de Ndindory (Matam) a produit :



594 170 Tonnes pour une valeur estimée à

33 763 827 964 FCFA de chiffre d’affaires

Comparaison avec l’année 2022

La SOMIVA a produit :



En 2022 : 549 556 Tonnes pour un chiffre d’affaires estimé à 56 442 979 011 FCFA

En 2023 : 594 170 Tonnes pour un chiffre d’affaires estimé à 33 763 827 964 FCFA

L’on constate tout de suite une grande différence entre les deux chiffres d’affaires annuels. Pourtant, le chiffre de production en tonnes de phosphate a augmenté allant d’une production annuelle déclarée de 549 556 T en 2022 à une production annuelle déclarée de 594 170 T en 2023. Mais, le chiffre d’affaire en année 2023 s’est paradoxalement baissé. Qu’est ce qui peut expliquer cette baisse inattendue du chiffre d’affaire annuel de la SOMIVA ?



Pour en savoir en plus vérifions le tableau des exportations de la SOMIVA en année 2023.



Les exportations de la SOMIVA en année 2023

Conformément au rapport ITIE 2023, il y a les exportations déclarées par la SOMIVA elle-même et les exportations de la même société des mines de la vallée, SOMIVA, déclarées par la Direction Générale des douanes (DGD) donc par l’Etat du Sénégal.



Les exportations déclarées par la SOMIVA elle-même

Pour son exercice de l’année 2023, la SOMIVA a déclaré avoir exporté :



A SWITZERLAND (Suisse) 147 924 Tonnes pour une valeur estimée à 14 379 992 965 FCFA

A SWITZERLAND (Suisse) 137 653 Tonnes pour une valeur estimée à 13 479 732 099 FCFA

Au SENEGAL (vente locale) 50 000 Tonnes pour une valeur estimée à 4 828 622 150 FCFA

A LITHUANIA (Lithuanie) 19 359 Tonnes pour une valeur estimée à 2 288 489 144 FCFA

AU MALI (République du Mali) 15 000 Tonnes pour une valeur estimée à 900 789 900 FCFA

Soit une addition des totaux en nombre de tonnes et en valeur estimé des exportations déclarées par la SOMIVA égale à :



369 936 Tonnes de phosphates exportées pour une valeur nette globale de 35 877 626 258 F

L’on note une contradiction et un gap important entre la production et les exportations déclarées par la SOMIVA. En effet, pour une production déclarée de 594 170 T on a une valeur estimée à 33 596 052 437 FCFA, les exportations de 369 936 Tonnes donnent une valeur estimée de 35 877 626 258 FCFA.



D’abord on peut noter une différence entre le nombre de tonnes produites et le une différence entre le montant de la valeur estimée de la production déclarée et le montant de la valeur estimée des exportations déclarées par la SOMIVA.



Différence en Tonnes : 594 170 t – 369 936 t = 224 234 tonnes

Différence en valeur E : 35 877 626 258 – 33 596 052 437 = 2 281 573 821 FCFA

D’abord il y a une différence nette de 2 281 573 821 FCFA entre le chiffre d’affaires annuel tiré de la production déclarée et le chiffre d’affaires annuel tiré des exportations déclarées par la SOMIVA. Et, ensuite l’on se demande où sont passées les 224 234 Tonnes restant et qu’est-ce qu’elles ont valu ?



Les exportations de la SOMIVA reconnues et déclarées par la direction Générale de la douane

Selon la direction générale de la douane, la SOMIVA a effectué les exportations suivantes en 2023 :



Belgique 110 088,212 Tonnes pour une valeur estimée à 11 076 607 342 FCFA ;

Mexique 81 798, 761Tonnes pour une valeur estimée à 7 948 247 768 FCFA ;

Suisse 77 014, 284 Tonnes pour une valeur estimée à 7 220 554 270 FCFA ;

Pologne 41 732, 385 Tonnes pour une valeur estimée à 4 311 974 548 FCFA ;

Lithuanie 22 045, 128 Tonnes pour une valeur estimée à 2 606 054 585 FCFA.

Totaux des exportations de la SOMIVA selon la DGD :



: 332 678, 77 Tonnes pour une valeur estimée de 33 163 438 513 FCFA.

On note la différence en nombre de tonnes et en valeur entre les exportations de la SOMIVA déclarées par la DGD/l’Etat et les exportations déclarées par la SOMIVA, elle-même. Soit une différence de 37 257,3 Tonnes et une différence de valeur estimée de 2 714 187 745 FCFA.



Après cette analyse, on peut déplorer le manque de cohérence et de transparence dans les différentes déclarations notamment celles faites par la SOMIVA.



L’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) devrait exiger des sociétés plus de rigueur et de transparence dans leurs déclarations afin de préserver la crédibilité de ses rapports et pour se conformer aux principes qui la constituent.









IV. Les dépenses dites sociales et environnementales de la SOMIVA



Sans donner plus de délais, la SOMIVA affirme avoir effectué des paiements sociaux volontaires qui seraient donc au bénéfice des collectivités et qualifiés de dépenses sociales et environnementales suivantes :



Au titre des dépenses sociales : 168 161 165 FCFA.

Au titre des dépenses environnementales : 1 574 467 FCFA.

Alors que la SOMIVA n’a toujours pas réglé les impenses dues au titre de l’exercice de l’année 2022 et de l’année 2023 malgré les nombreuses contestations/réclamations/manifestations des populations impactées des communes de Ndindory, Ounaré et Orkadiéré. Depuis la visite du 7 mai 2024 du ministre de l’énergie, du pétrole et des mines M. Birame Soulèye DIOP, le processus de l’indemnisation des impenses relatives à l’occupation des 194ha pour exploitation a été bloqué. Plus rien ne se passe. Les populations impactées souffrent également des maux liés à la pollution et à la dégradation de leur environnement immédiat sans aucune précaution ne soit sérieusement prise pour préserver la santé publique des populations exposées. Récemment, malgré l’interdiction des travaux de la SOMIVA jusqu’au règlement desdits impenses ordonnée par le gouverneur sortant de Matam, la SOVIMA a ouvert un autre site sur plusieurs hectares aux abords immédiats du village de Ndindory sans aucune concertation avec les populations impactées ni indemnisation. Certaines habitations du village ont été envahies et enclavées du reste du village par les travaux d’exploitation. D’où, la nuisance sonore des engins et la poussière hantent la vie des populations impactées laissées sans défense ni protection.



Par conséquent, les populations de la mine de phosphates de Ndindory, par ma voix, exigeons plus de transparence et demandons aux nouvelles autorités étatiques de mettre en application cohérente les valeurs de « Jub Jubbal Jubanti » et « li niepou mom niepou wara ci jot » dans la gestion des ressources naturelles conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 25-1 de la constitution et de décanter la situation conflictuelle qui prévaut actuellement entre la SOMINA et les habitants exposés des collectivités d’accueil.



Dr Yaya KANE DIALLO



Président de l’Association des populations impactées de la mine de phosphates de Ndindory



« NJOLTEN HUJJAAJI MEN »



(Débout pour nos droits)