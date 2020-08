Rappel à Dieu de Alioune Badara Niang : Cheikh Ahmed Saloum Dieng présente ses condoléances à la famille éplorée, aux membres du PDS et aux thiessois.

La disparition du dernier membre fondateur du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Alioune Baradar Niang est une douloureuse perte pour le Sénégal.



En effet, l'homme politique, si l'on en croit le président du Forum Islamique pour la paix, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng était d'une dimension hors pair. Selon le président du Forum islamique pour la paix, c'est Alioune Badara Niang, fils de grand-Thiès qui l'a aidé et a soutenu beaucoup de Sénégalais pour qu'ils aillent étudier hors des frontières du continent africain.



« C'était un père et un ami. Je me rappelle encore lors des bisbilles entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, je lui avais demandé de faire une sortie par voie de presse. Mais, il m’avait répondu que Abdoulaye Wade est mon coeur et Idrissa Seck est mon sang par conséquent, je ne pourrai pas m'interposer entre eux », a narré Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng.



Qui se dit très touché par la perte d'un homme d'une telle grandeur avant de présenter ses condoléances aux grand-thiessois, aux membres du PDS et à tous les Sénégalais.