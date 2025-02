Rapatriement des migrants sénégalais bloqués au Niger et en Algérie : l’ONG ADHA appelle à une action urgente

Dans un communiqué transmis à Dakaractu, l’ONG ADHA (Action pour les Droits Humains et l’Amitié) a exprimé ses vives préoccupations concernant les conditions de vie de 81 citoyens sénégalais expulsés d’Algérie. L’organisation, fidèle à sa mission de défense des droits fondamentaux, a souligné son inquiétude face à la situation dramatique de ces migrants, actuellement bloqués dans des camps de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger, ainsi que dans des zones désertiques proches des frontières algériennes. Ces personnes, confrontées à des conditions de vie extrêmes et inhumaines, réclament leur rapatriement et leur réinsertion dans leur pays d’origine.



Une situation critique dans les camps



Au camp d’Assamaka, dans le nord-ouest du Niger, 33 Sénégalais, présents depuis le 4 décembre 2024, vivent dans des conditions dégradantes. Leur seule demande est un rapatriement immédiat vers le Sénégal, un droit qui leur est dû. À Arlit, 14 compatriotes, dont une femme accompagnée de ses deux enfants, sont dans une situation critique après avoir passé plus de deux mois dans le camp d’Assamaka avant d’être transférés. Leur détresse psychologique et physique est alarmante. Par ailleurs, à 50 km de Niamey, 35 Sénégalais expulsés d’Algérie survivent depuis près de six mois dans des conditions précaires. Bien que l’OIM ait annoncé leur rapatriement pour le 4 février 2025, leur dignité a été gravement mise à mal par cette attente prolongée.



Un manque de soutien consulaire



L’ONG ADHA déplore un manque de soutien de la part des autorités consulaires sénégalaises. Selon les témoignages recueillis auprès des migrants, l’assistance de l’ambassade du Sénégal au Niger serait très insuffisante, voire inexistante. Contrairement à d’autres ambassades qui se déplacent régulièrement sur le terrain ou communiquent fréquemment pour s’enquérir de la situation de leurs ressortissants, l’ambassade sénégalaise semble ne pas répondre aux attentes légitimes des migrants. ADHA appelle donc les autorités consulaires à intensifier leurs efforts pour garantir la dignité et la sécurité de ces compatriotes.



Un appel à l’action urgente



Face à cette urgence humanitaire, l’ONG ADHA exhorte le Chef de l’État et les autorités compétentes à agir avec diligence et humanité en prenant les mesures suivantes :



1. Le rapatriement immédiat des 81 citoyens sénégalais : En plus des 34 personnes dont le rapatriement est prévu le 4 février 2025, ADHA insiste pour que cette date soit respectée et que des efforts supplémentaires soient déployés pour assurer le retour de tous les compatriotes bloqués dans les camps et zones désertiques.



2. Un accueil humanitaire à leur arrivée** : Il est essentiel de fournir une assistance médicale et psychologique adaptée pour atténuer les traumatismes subis durant leur périple.



3. Une réinsertion socio-économique durable : ADHA souligne la nécessité de revoir les mécanismes de financement de la réinsertion, actuellement plafonnés à environ 1 000 euros par bénéficiaire via l’OIM et les BAOS. Ces fonds, souvent versés tardivement et sans suivi adéquat, poussent de nombreux rapatriés à reprendre la route migratoire. Une refonte complète de ce dispositif est indispensable pour offrir des perspectives viables aux migrants de retour.



4. L’envoi d’émissaires en Algérie : Selon les informations recueillies, certains Sénégalais, dont des expulsés de Tunisie ou des détenteurs de passeports expirés, seraient regroupés devant les camps de l’OIM en Algérie. Bien que l’OIM ait obtenu l’autorisation de rapatrier 20 personnes sur une cinquantaine, ADHA appelle les autorités sénégalaises à envoyer des émissaires pour évaluer la situation et intervenir efficacement.



Un rappel des obligations de l’État



ADHA rappelle que l’État sénégalais a une obligation légale et morale de protéger ses citoyens, quel que soit leur statut ou leur localisation. Les droits humains ne s’arrêtent pas aux frontières nationales, et la dignité humaine ne saurait être reléguée au second plan. L’ONG exige une réponse rapide, coordonnée et respectueuse des droits fondamentaux de ces compatriotes.