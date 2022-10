Randonnée pédestre du Ministère des Finances et du Budget à travers la DGCPT: Cheikh Tidiane Diop en marche avec son personnel...

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), a organisé la première édition de sa randonnée pédestre, le samedi 22 octobre 2022, au siège de la DGCPT, sis à l’Avenue Georges Pompidou, près de la Place de l’Indépendance. Un événement placé sous le thème retenu pour cette année : SAUVONS NOTRE PLANÈTE car notre mode de vie et notre mode de fonctionnement sont incompatibles avec les limites biologiques de notre planète. Une occasion pour le directeur général de la DGCPT de féliciter toute la famille du ministre des Finances et du Budget, en tête leur ministre tutelle M. Mamadou Moustapha Bâ, le ministre d'État Abdoulaye Diop et les anciens du trésor...en magnifiant la mobilisation et affirme que cette activité fait partie de la politique du Trésor public, enfin de rassembler le personnel dans un même but.

"Au terme de cette randonnée, je suis satisfait parce qu'on s'était fixé deux objectifs, à savoir celui de l'organisation et la participation ont été sans conteste relevés. Nous avions voulu cette marche ensemble et faire comprendre au personnel qu'à côté de notre vie professionnelle, nous avons une vie sociale... Cette activité sportive et sociale est fondamentale ça doit être un point de départ de l'ensemble du personnel du Trésor et tous les participants...", a précisé Cheikh Tidiane Diop, le directeur général de la comptabilité publique et du trésor.

Cheikh Tidiane Diop terminera par faire savoir qu'ils voulaient utiliser ce cadre comme un moment de communication pour que durant le trajet ils fassent connaître les services du trésor, peu connus par la population.