Drame à Touba / La chute d’un tas de barres de fer fait un mort et deux blessés au quartier Alom- Gua

La matinée de ce dimanche a basculé dans l’horreur au quartier Alom-Gua, dans l’enceinte de la commune de Touba Mosquée. Un accident de manutention d’une extrême violence a coûté la vie à Serigne Ndome, âgé de 25 ans, originaire de Sadio (arrondissement de Taïf, département de Mbacké). Deux autres ouvriers, Saliou Diouf (32 ans, domicilié à Touba Boul) et Mamadou Diop (39 ans, résidant à Darou Minam, commune de Touba Mosquée), ont été légèrement blessés.



Selon les premiers éléments recueillis sur place, les victimes se trouvaient à proximité d’un important dépôt de fer appartenant à un certain Amsa Diop. « Les barres de fer, mal stabilisées, se sont soudainement écroulées et sont tombées directement sur la tête des ouvriers qui travaillaient en contrebas », explique un témoin ayant requis l’anonymat. Le choc a été immédiat, plongeant le chantier dans une atmosphère de panique.



Sur le moment de l’incident, environ quarante personnes se trouvaient sur les lieux. Les témoignages concordent : le bilan aurait pu être bien plus lourd si les zones d’impact avaient été plus étendues. « C’est un miracle que seulement trois personnes aient été touchées. Le tas était énorme », confie un résident du quartier.



Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont dû dégager manuellement les lourdes barres de fer pour extraire les victimes. Malheureusement, Serigne Ndome a succombé à ses blessures avant l’arrivée des secours. Son corps a été évacué vers le centre hospitalier de Dianatou Mahwa, où une autopsie sera pratiquée pour confirmer les causes exactes du décès.



Sur place, les observateurs ont noté l’absence flagrante d’équipements de protection individuelle. « Ni casques, ni chaussures de sécurité n’étaient portés au moment de l’accident », déplore une source proche de l’enquête. Ce non-respect des normes élémentaires de sécurité sur les chantiers de stockage et de manutention interroge dans une zone où l’activité de récupération et de négoce de ferraille est florissante.



La police de Janatu Mahwa a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités exactes dans ce drame. L’état des lieux, la stabilité du stockage et les consignes données aux ouvriers seront au cœur des investigations.



L’accident a jeté une onde de choc dans le quartier Olome Gua où les activités se sont arrêtées une grande partie de la matinée.