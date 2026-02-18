Ramadan et le Carême : Le CNRA lance un appel à la responsabilité aux acteurs des médias

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 février par le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), les médias sont appelés à accorder une grande attention et un soin particulier aux contenus et émissions diffusés pendant ces périodes de fêtes religieuses. La diffusion de contenus susceptibles de mettre en péril la vie en communauté, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique est à proscrire.



Ainsi, le Conseil invite les médias à faire preuve de davantage de vigilance dans le choix des programmes à diffuser pendant la période du ramadan et du carême.



Poursuivant, le document explique que le CNRA, attachant du prix au respect par les médias de la foi, des croyances, valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses du public, rappelle l'interdiction de diffusion de contenus de nature à : constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, inciter à l'intolérance, à la stigmatisation, à l'exclusion et à la marginalisation, tourner en dérision les religions, entraîner ou provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés.



Enfin, le CNRA compte sur le sens des responsabilités des médias et les exhorte à privilégier la conception et la diffusion de contenus conformes au cadre légal et réglementaire.