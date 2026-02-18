Crise à l’UCAD : Le leader de Forces Nouvelles rend visite aux étudiants originaires de Tambacounda

Dans un contexte universitaire marqué par des difficultés persistantes à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD), le leader de Forces Nouvelles, Alpha Thiam, a rendu visite aux étudiants originaires de la région de Tambacounda, dans un geste de proximité et de solidarité.



Cette rencontre intervient à un moment sensible pour l’université, confrontée à des contraintes liées aux conditions d’études, à la précarité étudiante et aux incertitudes quant à l’avenir professionnel des jeunes diplômés. Face à cette réalité, la démarche du Directeur Général vise à encourager les étudiants et à leur rappeler l’importance de la persévérance, de la formation et de l’engagement citoyen.



Les échanges ont permis d’aborder sans détour les principales préoccupations des étudiants, tout en mettant en avant les opportunités d’accompagnement, d’entrepreneuriat et d’insertion professionnelle offertes par les structures étatiques. « Sa présence est un signal fort dans un contexte universitaire difficile », confient plusieurs étudiants, qui voient en cette initiative une marque de considération et d’espoir.



En tant que responsable des jeunes du parti Les Forces Nouvelles, Pape Alioune Ba a salué cette initiative, soulignant qu’elle « traduit un engagement réel pour la jeunesse à un moment où l’université traverse une phase particulièrement délicate ».