Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda

C’est l’émoi et la consternation à Kanda, un quartier situé dans la commune de Kahone (Région de Kaolack). Une fillette âgée de 6 ans a été enlevée avant d’être égorgée par un jeune dans un batiment. Selon les sources de Dakaractu Kaolack, le drame a eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi, entre 3 heures et 4 heures du matin.
Les mêmes sources informent que la victime dormait paisiblement dans la chambre de sa mère au domicile familial. C’est au cœur de la nuit qu’elle a été enlevée avant d’être conduite derrière la maison, dans un bâtiment en construction et tuée par son bourreau. Le présumé meurtrier a, après son acte barbare, tenté de prendre la fuite avant d'être appréhendé, peu après les faits et placé en garde à vue.
Une enquête a immédiatement été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame qui a crée une onde de choc à travers tout le quartier...
