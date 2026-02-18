Gabon : TikTok et Facebook coupés après les premières contestations contre Oligui Nguema

Les autorités gabonaises ont annoncé hier la suspension de plusieurs réseaux sociaux, dont TikTok et Facebook, désormais inaccessibles sur le territoire national. Selon le communiqué officiel, cette coupure est maintenue jusqu’à nouvel ordre.







Le pouvoir justifie cette décision en invoquant un risque de « dérive conflictogène », sans préciser de calendrier pour un éventuel rétablissement des plateformes. Une formulation volontairement vague qui laisse planer l’incertitude sur la durée de cette suspension. Cette mesure intervient dans un contexte politiquement sensible, quelques semaines seulement après le premier mouvement de contestation qu’a connu le régime du président Brice Oligui Nguema. Une coïncidence de calendrier qui interroge, et que les observateurs peinent à considérer comme fortuite.







Si le gouvernement présente cette décision comme une mesure préventive destinée à préserver la paix sociale, ses détracteurs y voient plutôt une tentative de contrôle de l’information et de musellement de la parole citoyenne. Les réseaux sociaux constituent en effet, pour une large partie de la population gabonaise, le principal espace d’expression et de mobilisation politique.

