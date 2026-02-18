Le Gala du Nouvel An chinois 2026 suscite l'attention et les éloges des publics étrangers pour les "robots humanoïdes" chinois

Lors du Gala du Nouvel An chinois 2026 de CMG, des robots humanoïdes fabriqués en Chine sont montés sur scène comme prévu. Leurs performances spectaculaires, diffusées en direct par CGTN, ainsi que dans les reportages, ont été largement relayées à l'étranger, suscitant l'attention et de vives discussions parmi les internautes du monde entier.



Cette année, lors du Gala, des robots humanoïdes maniaient l'épée avec fluidité, exécutaient la Boxe de l'Homme Ivre et maniaient le nunchaku, ils participaient aussi aux programmes linguistiques...En quelques heures, les vidéos correspondantes ont inondé les plateformes internationales, suscitant l'émerveillement et les félicitations des internautes du monde entier.



Les médias du monde entier ont largement repris les signaux et les contenus des reportages de CGTN concernant le Gala du Nouvel An chinois. La performance spectaculaire des robots humanoïdes a suscité un vif intérêt de la part des principaux médias internationaux.



La croissance explosive de l'industrie robotique chinoise est indissociable des politiques macroéconomiques favorisant l'innovation technologique systématique. Au cours de la période du 14e plan quinquennal, le secteur robotique chinois s'est imposé comme un pôle mondial d'innovation technologique, un cluster pour la fabrication haut de gamme et une nouvelle frontière pour les applications intégrées. Jusqu'ici, la Chine a accumulé plus de 32 000 brevets pour les robots humanoïdes, soit 68 % du total mondial. Ces chiffres illustrent de manière frappante le bond historique effectué par la Chine dans son parcours vers la fabrication intelligente, passant du statut de « suiveur » à celui de « leader ».

