Missirah Wadène : Un incendie réduit en cendre 3 maisons et des stocks de vivres à Mbaye-Mbaye

Un violent incendie a ravagé, 3 maisons et plusieurs stocks de vivres dans le village de Mbaye-Mbaye situé dans la commune de Missirah Wadène (Région de Kaffrine).

Même si aucune perte en vie humaine n’a été signalée, le bilan des dégâts est important. Des vivres, des lits et matelas, des ustensiles de cuisine, de l’argent et autres objets ont été la proie du feu mettant du coup les habitants dans la désolation totale. Selon ces derniers, les pertes sont estimées à plusieurs millions de FCFA. Ainsi, un appel à l’aide a été lancé aux autorités.

Pour rappel, ces cas d’incendie sont fréquents dans la commune de Missirah Wadène où la plupart des habitations sont des cases faites de paille.