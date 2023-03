Ramadan et football : Aliou Cissé affirme que les Lions ont pris une grosse décision…

Les Lions du Sénégal vont-ils pouvoir associer le jeûne et la complétion au cours de la prochaine fenêtre internationale qui coïncide avec le Ramadan? La question a été posée au sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, ce vendredi, au moment de la publication de sa liste de joueurs (éliminatoires CAN 2024.) Ainsi, Aliou Cissé a fait savoir que les Lions ont certes l’habitude d’associer les deux (ramadan et sport), mais ils sont en train de discuter pour trouver un terrain d’entente afin d’éviter de mettre en danger l’intégrité physique des joueurs…