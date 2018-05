Ramadan : Macky Sall réclame la ‘’stabilité‘’ des prix des denrées de base

Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la ‘’stabilité‘’ des prix des produits et denrées de consommation courante durant la période de jeûne du ramadan.



Selon le communiqué du conseil des ministres tenu le même jour, le président de la République a invité le ministre chargé du Commerce à ‘’veiller scrupuleusement à l’approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité et à assurer la stabilité des prix’’.



Il a aussi adressé ses ‘’chaleureuses félicitations’’ à la communauté musulmane et lui a présenté ses ‘’meilleurs vœux de santé et de bonheur’’ à l’occasion du ramadan.



‘’Le président de la République formule avec l’ensemble de la Nation des prières ferventes pour la consolidation d’un Sénégal uni dans la paix, la prospérité et la solidarité’’, ajoute le communiqué du conseil des ministres.



Le ramadan démarre jeudi pour la plupart des musulmans au Sénégal. Une partie de la communauté musulmane sénégalaise a entamé le jeûne mercredi.