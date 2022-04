Ramadan : « Aucun croissant lunaire à l'horizon! » (ASPA)

L’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa) a observé le croissant lunaire ce vendredi sur la Corniche Ouest, en face de la Bibliothèque Universitaire ce Vendredi 1er Avril de 18h45 à 21h. Et selon Maram Kaïré, malgré le nombre de personnes présentes et les instruments utilisés, « aucun croissant lunaire à l'horizon! »



Cette observation a été faite, a-t-il précisé sur demande de la Jordanie pour les aider dans l'observation du croissant lunaire et par nécessité de vérification des informations. Il a annoncé par ailleurs qu’ils seront encore sur la corniche demain Samedi 02 Avril à la même heure.